В Свердловской области фургон с тушами животных столкнулся с иномаркой

В ДТП погибли двое пассажиров иномарки. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области столкнулись изотермический фургон, который перевозил туши животных, и иномарка. Двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Инцидент произошёл около 4:00 на территории Каменского городского округа на 102-ом км автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган".

Мужчина 1966 года, находясь за рулём иномарки Subaru Outback, из-за тумана не рассчитал расстояние до движущихся впереди автомобилей и столкнулся с фургоном, в котором перевозились туши животных. Грузовиком управлял молодой человек 1985 года рождения.

Двое пассажиров легкового автомобиля погибли. Водителя машины с травмами доставили в больницу города Каменска-Уральского. Мужчина за рулём фургона не пострадал.

Погибшие и пострадавший - жители Курганской области. Они направлялись в Екатеринбург, где работали охранниками.

На трассе в районе столкновения было временно ограничено движение для проведения распорядительно-регулировочных действий. Сейчас движение восстановлено. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, в ДТП с грузовиками на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург " один человек погиб, двое пострадали.