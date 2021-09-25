В Верхней Пышме на первом этаже дома произошёл взрыв газа

Спецслужбы сообщают об одном пострадавшем в инциденте.Фото: ГУ МЧС России по Свердловской Области

В Свердловской области вновь взорвался газ. Инцидент, который специализированные службы просят называть «хлопком», произошёл утром 25 сентября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, им сообщили о «хлопке бытового газа в квартире», расположенной на первом этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме.

До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. Обошлось без возгорания. По данным МЧС, несущие конструкции здания не получили повреждений. Известно, что пострадал один человек.

На происшествие реагировали 5 единиц пожарно-спасательной техники, 16 человек личного состава. Причину происшествия установят правоохранительные органы.

Напомним, 8 сентября в Екатеринбурге на Уралмаше в одном из жилых домов произошёл хлопок газа. ЧП случилось по адресу ул. Индустрии.