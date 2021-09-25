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Общество / Происшествия
25 сентября 2021, 12:55

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

море

ЧП обошлось без человеческих жертв. Фото: Владимир Мартьянов

Российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. Обошлось без пострадавших.

По данным береговой охраны Турции, в результате ЧП судна получили повреждения, но люди при этом не пострадали. К месту происшествия были направлены буксиры береговой охраны. Кто виноват в случившемся, установят позже.

ТАСС отмечает, что ранее в акватории Турции произошёл ещё один инцидент с участием судна под российским флагом. Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из Босфора столкнулся с рыболовецким судном.

Напомним, в марте гигантский сухогруз перегородил Суэцкий канал. Это привело к задержке поставок грузов в Европу, а также ряд других стран.

Областная газета Свердловской области

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