В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

ЧП обошлось без человеческих жертв. Фото: Владимир Мартьянов

Российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. Обошлось без пострадавших.

По данным береговой охраны Турции, в результате ЧП судна получили повреждения, но люди при этом не пострадали. К месту происшествия были направлены буксиры береговой охраны. Кто виноват в случившемся, установят позже.

ТАСС отмечает, что ранее в акватории Турции произошёл ещё один инцидент с участием судна под российским флагом. Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из Босфора столкнулся с рыболовецким судном.

Напомним, в марте гигантский сухогруз перегородил Суэцкий канал. Это привело к задержке поставок грузов в Европу, а также ряд других стран.