В Свердловской области в ДТП легковушку отбросило на автобус с пассажирами

Nissan отбросило на рейсовый автобус. Фото: Нина Георгиева

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург - Пермь. От удара одну из машин откинуло на рейсовый пассажирский автобус. Четыре человека пострадало.

ДТП случилось накануне около 19:00 на 326-ом км трассы "Пермь - Екатеринбург", сообщают в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Skoda, выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилями Lifan под управлением молодого человека 1990 года рождения и Nissan, за рулём которого был мужчина 1964 года рождения. Автомобиль Nissan от удара врезался в попутный автобус.

"В результате ДТП водитель Skoda, водитель Lifan, водитель и пассажир Nissan 1965 года рождения с травмами были доставлены в больницу Екатеринбурга. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. 5-летний пассажир автомашины Lifan перевозился в автокресле, был пристегнут ремнем безопасности", - говорится в сообщении.

Благодаря этому ребёнок получил незначительные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на месте ДТП проведён осмотр места происшествия.

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