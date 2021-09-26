В СКР сообщили, что пропавшая в Екатеринбурге 14-летняя девушка выходит на связь

Местоположение девушки неизвестно с 23 сентября. Фото: из группы поискового отряда "Лиза Алерт" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю девушку. В СКР сообщили, что она выходит на связь, но поиски ещё ведутся.

Последний раз Ангелину Нигаматзянову видели 23 сентября в Верх-Исетском районе. С того времени о местоположении девушки ничего не известно. Её поиски ведут сотрудники 8-го отдела полиции по Екатеринбургу, а также волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Прорыв".

"Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР проводится проверка, все обстоятельства выясняются. По имеющимся данным, девушка выходит на связь, её поиски продолжаются", - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ориентировке сказано, что девушка ростом 154 см, среднего телосложения, с карими глазами и чёрными волосами. На момент пропажи была одета в длинную чёрную куртку, тёмные джинсы, и чёрные сапоги, похожие на берцы. С собой был рюкзак тёмно-синего цвета с голубой молнией. Также девушка носит очки с диоптриями.