Ущерб почве из-за летнего наводнения в Свердловской области оценили в 11 миллионов рублей

После наводнения землю затянуло токсичной плёнкой. Фото: Павел Ворожцов

В начале июля в трёх муниципалитетах Свердловской области произошло наводнение. Тогда вместе с водой землю накрыл слой нефтепродуктов. Ущерб почве составил 10,7 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области ссылая на справку министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. После подтопления Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку.

В пробах почв с правого берега реки Салда (по старому руслу) выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ: алюминия в 1,6 раза, ванадия в 0,6 раза, железа в 0,9 раза, калия в 1,3 раза, кальция в 0,8 раза, магния в 0,3 раза, марганца в 0,7 раза, меди в 0,4 раза, натрия в 1,4 раза, нефтепродуктов в 1,6 раза, никеля в 3,4 раза, свинца в 0,1 раза, серы в 3,3 раза, титана в 0,8 раза, фосфора в 1,1 раза, хрома 0,2 раза, цинка в 0,7 раза.

По материалам ведомства полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли).

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля на территории Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда, Горноуральского городского округа из-за обильных осадков произошло наводнение.

В Верхней Салде ситуацию осложнил разлив нефтепродуктов на территории уже неработающего местного предприятия. Из-за этого происшествия дома и сады покрылись тёмной плёнкой, которая уничтожила урожай. Более 400 человек получили выплаты за потерянные овощи.

Всего на восстановление свердловских муниципалитетов после паводка выделено 100 миллионов рублей.