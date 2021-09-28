На трассе Пермь - Екатеринбург на машины обрушился пешеходный переход

Водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

В ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург обрушился пешеходный переход. По предварительным данным, его снёс грузовик с поднятым кузовом. Есть погибшие.

Инцидент произошёл около 4:15 в районе п. Кукуштана. Водитель "МАН" не опустил кузов и задел конструкцию. Рухнувший пешеходный переход придавил кабину грузовика, а также "Газель", проезжавшую в попутном направлении. Водители машин скончались на месте ДТП.

Участок федеральной трассы временно перекрыт в обоих направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Организован объезд аварийного участки через Платошино и Кукуштан. Кроме того, рекомендуется осуществлять объезд через Осу в направлении Чернушки−Уинского", - говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю.

На происшествия выезжали 26 спасателей, которые проводили аварийно-спасательные и другие неотложные работы.