Следователи начали проверку после обрушения перехода и гибели людей на трассе Пермь - Екатеринбург

Подобные происшествия ранее случались и в Свердловской области. Фото: пресс-служба СК СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели двух водителей. Следователи изучат документы, регламентирующие строительство объекта.

Проведён осмотр места ДТП, опрошены очевидцы.

"Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, в районе п. Кукуштана. Водитель "МАН" не опустил кузов и задел конструкцию. Рухнувший пешеходный переход придавил кабину грузовика, а также "Газель", проезжавшую в попутном направлении. Водители машин скончались на месте аварии. Участок федеральной трассы временно перекрыт в обоих направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.