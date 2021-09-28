Следователи начали проверку после обрушения перехода и гибели людей на трассе Пермь - Екатеринбург

В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели двух водителей. Следователи изучат документы, регламентирующие строительство объекта.
Проведён осмотр места ДТП, опрошены очевидцы.
"Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, в районе п. Кукуштана. Водитель "МАН" не опустил кузов и задел конструкцию. Рухнувший пешеходный переход придавил кабину грузовика, а также "Газель", проезжавшую в попутном направлении. Водители машин скончались на месте аварии. Участок федеральной трассы временно перекрыт в обоих направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.
Подобные происшествия ранее случались и в Свердловской области. Так, в апреле 2021 года надземный пешеходный переходобрушивался на ЕКАДе также из-за грузовика, ехавшего с поднятым кузовом. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших. Подобный инцидент произошёл в сентябре прошлого года на трассе М-5 "Урал". Тогда погиб водитель грузовика, у которого открылся кузов во время проезда под пешеходным мостом.