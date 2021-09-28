Темы дня

Общество / Происшествия
28 сентября 2021, 12:19

Следователи начали проверку после обрушения перехода и гибели людей на трассе Пермь - Екатеринбург

Обрушение пешеходного моста на Пермском тракте

Подобные происшествия ранее случались и в Свердловской области. Фото: пресс-служба СК СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели двух водителей. Следователи изучат документы, регламентирующие строительство объекта.

Проведён осмотр места ДТП, опрошены очевидцы.

"Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, в районе п. Кукуштана. Водитель "МАН" не опустил кузов и задел конструкцию. Рухнувший пешеходный переход придавил кабину грузовика, а также "Газель", проезжавшую в попутном направлении. Водители машин скончались на месте аварии. Участок федеральной трассы временно перекрыт в обоих направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.

Подобные происшествия ранее случались и в Свердловской области. Так, в апреле 2021 года надземный пешеходный переходобрушивался на ЕКАДе также из-за грузовика, ехавшего с поднятым кузовом. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших. Подобный инцидент произошёл в сентябре прошлого года на трассе М-5 "Урал". Тогда погиб водитель грузовика, у которого открылся кузов во время проезда под пешеходным мостом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2021, 12:19 / Общество
Следователи начали проверку после обрушения перехода и гибели людей на трассе Пермь - Екатеринбург
28.09.2021, 11:59 / Политика
Лидер свердловских справороссов назвал Дмитрия Ионина виновным в низком результате партии на выборах в Госдуму
28.09.2021, 11:52 / Общество
Под конец сезона кикшеринга в Екатеринбурге появилась первая «выделенка» для самокатов
28.09.2021, 11:52 / Общество
На реконструкцию вольера белых медведей в зоопарке Екатеринбурга потратят почти 30 миллионов рублей
28.09.2021, 11:22 / Общество
В Екатеринбурге с поражением лёгких госпитализировали Иннокентия Шеремета