Огнеборцы ликвидировали в Сысерти масштабный пожар на мебельной фабрике

В Сысерти на улице Быкова 28 сентября произошёл масштабный пожар на территории мебельной фабрики. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Сысерти на улице Быкова 28 сентября произошёл масштабный пожар на территории мебельной фабрики. Огнём было охвачено 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:55, а первые огнеборцы прибыли на место происшествия уже через три минуты. Было установлено, что на площади 500 квадратных метров горит кровля здания мебельной фабрики и огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

На месте был развёрнут штаб пожаротушения, а для работы на высоте были задействованы пожарные автолестницы. Пострадавших в результате пожара нет.

В тушении были задействованы 10 единиц спецтехники и 27 человек личного состава. Огонь удалось локализовать в 17:04, открытое горение было ликвидировано в 17:19.