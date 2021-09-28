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28 сентября 2021, 18:21

Огнеборцы ликвидировали в Сысерти масштабный пожар на мебельной фабрике

Мебельная фабрика

В Сысерти на улице Быкова 28 сентября произошёл масштабный пожар на территории мебельной фабрики. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Сысерти на улице Быкова 28 сентября произошёл масштабный пожар на территории мебельной фабрики. Огнём было охвачено 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:55, а первые огнеборцы прибыли на место происшествия уже через три минуты. Было установлено, что на площади 500 квадратных метров горит кровля здания мебельной фабрики и огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

На месте был развёрнут штаб пожаротушения, а для работы на высоте были задействованы пожарные автолестницы. Пострадавших в результате пожара нет.

В тушении были задействованы 10 единиц спецтехники и 27 человек личного состава. Огонь удалось локализовать в 17:04, открытое горение было ликвидировано в 17:19.

Областная газета Свердловской области

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