В свердловском посёлке грузовик наехал на девочку, спрятавшуюся за колесом

От полученных травм девочка скончалась. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Полуторагодовалая девочка погибла в результате ДТП в свердловском посёлке Кедровка. Ребёнок спрятался за колесом грузовика, этого не заметили мать девочки и водитель.

Когда грузовик "Зил" тронулся с места, то допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо. От полученных травм девочка скончалась.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель 1963 года рождения в 22-летним стажем вождения проверен автоинспекторами. Результат медсвидетельствования на состояние опьянения отрицательный, к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина привлекался 4 раза.

В отношении матери 1998 года рождения проводится проверка, по результатам могут возбудить уголовное дело по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Установлено, что семья состоит на профилактическом учёте в ПДН ОМВД России по Туринскому району как семья, находящаяся в социально опасном положении, а молодая мама - как родитель, употребляющий спиртные напитки. Женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

"Мать погибшей девочки пояснила, что она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, затем они вместе поехали в частный дом к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова. В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, за ребёнком мать не следила. Сожитель остановил проезжающую мимо машину "Зил", чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под заднее правое колесо автомашины. Скорая по прибытию констатировала смерть девочки", - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы напоминают водителям о том, что не стоит забывать смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида при начале движения.