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30 сентября 2021, 10:28

Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору РВСН после гибели солдата в Свердловской области

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова направила обращение военному прокурору РВСН. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору РВСН. Она попросила разобраться с противоречивостью информации.

Татьяна Мерзлякова направила обращение военному прокурору Ракетных войск стратегического назначения генерал-майору юстиции Андрею Попову. Она отметила, что общественность интересует достоверная информация о смерти военнослужащего на территории ЗАТО Свободный.

"Меня беспокоит противоречивость информации, поступающей оттуда. То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это всё. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны чётко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия. Об этом написали обращение от моего имени прокурору Попову", - рассказала омбудсмен ТАСС.

Она также добавила, что соединение числится на хорошем счету, никаких обращений о нарушениях прав оттуда не поступало. Сейчас в части работает проверочная комиссия из Москвы, в состав которой входят военные следователи и прокуроры.

Напомним, во вторник из воинской части на территории ЗАТО Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сбежал вооружённый автоматом Калашникова срочник. Позже сообщалось, что он потерялся и отбился от группы. Через некоторое время его нашли мёртвым под опорой линий электропередачи. По предварительным данным, он пытался на неё забраться и получил удар током.

На следующий день вСвердловской области погиб ещё один солдат. Он выстрелил в себя из табельного оружия перед тем, как заступить в наряд.

Областная газета Свердловской области

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