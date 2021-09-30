В Екатеринбурге в 2021-м году произошло в три раза больше природных пожаров, чем в прошлом году

В Екатеринбурге немало парков и лесов, где могут произойти пожары. Фото: Галина Соловьёва

Лесные пожары не обошли Екатеринбург стороной. По сравнению с прошлым годом, возгорания в городе происходили в три раза чаще.

В этом году на территории города зафиксировали и локализовали 97 природных пожаров. Общая площадь возгорания составила 411,62 гектара. За аналогичный период минувшего года таких возгораний было 37. Этим летом ситуацию осложняли жаркая и сухая погода.

На тушение травы и торфа огнеборцы выезжали 159 раз, в то время как в прошлом году таких выездов было 83, сообщает пресс-служба горадминистрации. Причиной в большинстве случаев является человеческий фактор.

В ходе рейдов составлено 222 административных протокола на общую сумму 444 тысячи рублей.

Напомним, этим летом три раза горел парк Маяковского. Исправить ситуацию не помогала даже регулярная проливка пуха. Таже крупный пожар произошёл на территории в Южном лесопарке. Там горело 60 га.