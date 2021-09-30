В Большом Истоке полыхал двухэтажный дом с цехом по производству пластиковых окон

Огнём было охвачено 350 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В посёлке Большой Исток в Екатеринбурге произошло возгорание на втором этаже двухэтажного дома с цехом по производству пластиковых окон. Огнём было охвачено 350 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13:40. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать в 15:50, а в 16:05 было ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 29 сентября в Сысерти произошёл ещё более крупный пожар на мебельной фабрике. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров.