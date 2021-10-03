Альпинист из Екатеринбурга пропал на камчатском вулкане

Горы таят в себе много опасностей. Фото: Галина Соловьёва

На вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае пропал турист из Екатеринбурга. Его ищут спасатели уже несколько дней.

В дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю утром 1 октября поступил сигнал с просьбой о помощи. Спасатели отправились на поиски, а управление СКР по Камчатскому краю организовало проверку обстоятельств исчезновения альпиниста.

"По предварительным данным, двое туристов из Екатеринбурга, 32 и 36 лет, в период с 26 по 27 сентября начали восхождение на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, но из-за ухудшившихся погодных условий приостановили восхождение, после чего разделились", - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Камчатском краю.

Один из мужчин, 1985 года, прибыл 1 октября на высоту 2600 м в обустроенный базовый дом для ночёвки, но не обнаружил своего товарища и подал сигнал о помощи. Его нашли и доставили в посёлок ключи. Поиски второго альпиниста продолжаются.

Напомним, недавно пять альпинистов погибли на Эльбрусе, ещё 14 - спасены. В группе были жители Свердловской области.