В Харитоновском парке Екатеринбурга нашли замёрзшего насмерть мужчину

Мужчину нашли на берегу пруда. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на территории Харитоновского парка нашли погибшего мужчину. По предварительным данным он скончался из-за переохлаждения.

Сообщение об обнаружении мужчины поступило в отдел полиции №1 УМВД по городу Екатеринбургу утром в воскресенье. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых его личность уже установлена. Это мужчина 1984 года рождения, ранее не судим, работал в киоске по продаже фруктов

Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург областного СУ СКР организована проверка.

"При осмотре умершего предварительно выявлены признаки смерти от переохлаждения, точная причина смерти будет установлена по итогам проведения судебной медицинской экспертизы", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Также устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.