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4 октября 2021, 07:34

Под Ивделем за ночь сгорели четыре грузовика, микроавтобус и автомобиль

Спасатели тушат загоревшийся грузовик

Сгорели три грузовых автомобиля Renault, грузовик Volvo, микроавтобус Mercedes-Benz и машина Hyundai Accent. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 4 октября на 3-м км трассы Ивдель - ХМАО сгорело сразу несколько грузовиков, микроавтобус и автомобиль. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Сообщение о массовом возгорании транспортных средств поступило в диспетчерскую в 2:59. На место происшествия были направлены 11 спасателей на четырёх спецмашинах.

"Открытое горение было ликвидировано в 3:50, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:45. Учстановлено, что на площади 50 кв. м сгорели: три грузовых автомобиля Renault, грузовик Volvo, микроавтобус Mercedes-Benz и машина Hyundai Accent", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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Поджигатели
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Областная газета Свердловской области

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