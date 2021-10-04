Задержан журналист "Комсомольской правды" в Белоруссии" Геннадий Можейко

Журналиста задержали в Москве и перевезли в Белоруссию. Фото: Павел Ворожцов

В Москве задержали журналиста белорусского отделения российской газеты "Комсомольская правда" Геннадия Можейко. Его перевезли в Белоруссию.

Сейчас он содержится в следственном изоляторе "Окрестино". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на мать журналиста Ирину.

В их квартире сотрудники КГБ провели обыск. Он длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск были указаны две статьи УК Республики Беларусь.

"Ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Обыск проводили около 7 человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице)", - цитирует мать журналиста издание. Она добавила, что обыск прошёл вежливо. Были изъяты флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года.

Издание напоминает, что незадолго до задержания, вышла заметка Геннадия Можейко с воспоминаниями одноклассницы о сотруднике IT-сферы Андрее Зельцере, который во время рейда его квартиры застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Его убили ответным огнём. Рейды проходили у лиц, которые могли быть причастны к терроризму по мнению белорусских спецслужб.

После выхода заметки сайт kp.by заблокировали решением Мининформа. Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что блокировка сайта "Комсомольской правды" в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле не согласны с таким решением.

Союз журналистов России призвал освободить Геннадия, так как это задержание незаконно.

"Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности", - цитирует секретаря СЖР Тимура Шафира ТАСС.

Он добавил, что сам факт работы журналиста не является преступлением и не может быть причиной для задержания. СЖР настаивает на том, чтобы обнародовали полную информацию о причинах ареста, а если это связано с его профессиональной деятельность, то они требуют отпустить Геннадия Можейко.

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Белоруссии в соответствии с общепринятыми международными нормами.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии "Комсомольской правды". При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", - цитирует Марию Захарову агентство.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин рассказал, что журналиста будут защищать два адвоката, их пока не пускают к Можейко. Официальной информацией издание всё ещё не располагает.

"У нас до сих пор нет официальной информации. Мы все знаем от его родителей", - сказал Владимир Сунгоркин агентству.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывала власти Белоруссии немедленно освободить журналиста. Такое заявление было сделано в Telegram-канале СПЧ.

"После блокирования сайта "Комсомольской правды в Белоруссии" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства. Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - говорится в сообщении.

Белорусская сторона пока не даёт комментариев по этому поводу.