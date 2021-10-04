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4 октября 2021, 15:29

В Свердловской области 6 октября прозвучат сирены

громкоговоритель

Граждан просят сохранять спокойствие. Сирены зазвучат планово. Фото: Павел Ворожцов

6 октября Свердловская область присоединится ко Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Во всех муниципалитетах будут проверять системы оповещения населения. Сирены завоют в 10:40.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, запланирована подача сигнала "Внимание всем" путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (с 10:43, до 1 мин). Граждан просят сохранять спокойствие. Сирены зазвучат планово.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта", - пояснили в МЧС.

Добавим, что сирены в Свердловской области ежегодно планово включают в День памяти и скорби, 22 июня.

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Областная газета Свердловской области

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