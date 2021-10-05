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Общество / Происшествия
5 октября 2021, 18:50

Юрий Задворных: за 25 лет ни разу не приснилась авария с несущимся на нас тепловозом

Подвиг машиниста Парчинского. Помощник машиниста Юрий Задворных

Юрий Задворных очень любит свою «пятёрку», на ней – и по грибы, и на рыбалку. Фото: Алексей Кунилов

Спустя четверть века после подвига Евгения Парчинского создаётся впечатление, что его начинают забывать. В музее Свердловской железной дороги ему посвящено лишь одно фото, да муляж золотой звезды Героя России. Сотрудники говорят, что большая выставка, посвящённая герою-машинисту, была в 2017 году, в этом не планировали. Несмотря на то, что он единственный из железнодорожников Герой России, его имя не увековечено ни в названиях улиц, ни учебных заведений, где он учился, ни предприятий.

Память о нём хранит его вдова – Лилия Михайловна. Его комната остаётся всё в том же виде, как была при нём. Здесь много часов, наверное, сотни. Под конец жизни Евгений Парчинский увлекся ремонтом механических часов – все полки в этой комнате заставлены ими.

Его помощник Юрий Задворных за эти годы поменял машину: тогда у него был «Москвич-403», на котором он отъездил 17 лет. Сейчас у него тоже раритетный ВАЗ-2105. За рулём «пятёрки» он уже 14 лет.

– Я радуюсь жизни, живу на позитиве, у нас с женой дочь и две внучки, – говорит он. – Хотя уже восемь лет, как на пенсии, но продолжает сниться работа: то башмак забудешь под локомотив положить, то тепловоз свой ищешь, а вот то столкновение – ни разу не снилось.

Парчинский Евгений Николаевич
Лилия Парчинская: в последнее время никто не интересовался подвигом мужа. Фото: Галина Соловьёва
Парчинский Евгений Николаевич
Механические часы – последнее увлечение Евгения Парчинского. Фото: Галина Соловьёва
  • Опубликовано в №185 от 06.10.2021
Областная газета Свердловской области
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