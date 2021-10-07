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7 октября 2021, 14:59

В Екатеринбурге полыхал автосервис с машинами внутри

пожар

Тушение пожара осложнялось наличием в здании автосервиса газовых и кислородных баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в здании автосервиса на ул. Коммунистическая, 141/1 произошёл пожар. На площади 130 квадратных метров сгорело оборудование и три легковых автомобиля.

Ещё три машины были повреждены. Огонь мог распространиться на соседние строения и гаражный кооператив.

"Тушение пожара осложнялось наличием в здании автосервиса газовых и кислородных баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей. Огнеборцами из помещений были эвакуированы три газовых баллона", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте работали 22 пожарных. В 12:36 огонь был локализован, в 12:46 - ликвидировано открытое горение.

Областная газета Свердловской области

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