В Оренбургской области 26 человек отравились насмерть алкоголем

В крови пострадавших от употребление некачественного алкоголя обнаружили чистый метанол. Фото: Алексей Кунилов

Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбургской области стали уже 26 человек. Ещё около 30 местных жителей пострадали, часть из них находится в больницах.

Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). В рамках расследования задержано уже семь фигурантов, пишет ТАСС.

Напомним, что о первых случаях отравления в Оренбуржье стало известно в ночь на 7 октября. Число погибших и пострадавших растёт. Сегодня появилась информация, что в их крови обнаружили чистый метанол. В ряде случаев его концентрация превышала смертельную в 3-5 раз.

Известно уже о трёх точках с опасной алкогольной продукцией. Со склада в Орске следователи и полицейские изъяли 1 279 бутылок. Случаи отравления зафиксированы в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах.

" Я обращаюсь ко всем главам территорий. Нужно продолжать рейдовые проверки, но главное сейчас – работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами – нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь" - сказал накануне на заседании оперштаба по ситуации на востоке региона губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Обсуждались также меры поддержки семей. В селе Акжарское погибли мужчина и женщина, у которых осталось 5 детей. Под опеку их взяла тётя.

Для оренбуржцев организована горячая линия - 8 (3532) 20-04-84.