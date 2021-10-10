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10 октября 2021, 18:48

Ксения Собчак рассказала, как чувствует себя после ДТП в Сочи

пост Ксении Собчак по аварии

Ксения Собчак сообщила, что ей предлагали госпитализацию, но несмотря на плохое самочувствие, она решила вылететь домой. Фото: Instagram Ксении Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о ДТП, в которое попала накануне. Авария произошла в Сочи.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди", - написала она в своём Instagram.

Телеведущая уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не её. По словам Ксении, она ехала с командой. Во время поездки общалась по работе и водителя не торопила. Она также рассказала, что ей предлагали госпитализацию, но несмотря на плохое самочувствие, она решила вылететь домой.

"Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - добавила она.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen на автодороге "Адлер - Альпика сервис". Известно, что в результате аварии один человек умер, ещё двое были доставлены в больницу.

Областная газета Свердловской области

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