В Екатеринбурге и Камышлове ночью горели машины

В обоих случаях спасателям удалось справиться с огнём за две минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге и Камышлове в ночь на 11 октября полыли автомобили. На тушение обоих пожаров выезжали по 6 спасателей на двух спецмашинах. В обоих случаях им удалось справиться с огнём за две минуты.

В Екатеринбурге машина "ВАЗ 2105" загорелась на ул. 40-летия Комсомола около 3:00. Огонь успел повредить моторный отсек и салон автомобиля на площади двух кв. м.

В Камышлове Honda Fit сгорела полностью на площади 6 кв. м. Возгорание произошло после 4:00 на ул. Семенова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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