На Камчатке приостановили поиски пропавшего альпиниста

В горы стоит идти только подготовленным специалистам. Фото: Галина Соловьёва

Альпинист пропал на вулкане Ключевская сопка ещё в конце сентября. Его поиски приостановили из-за ухудшения погодных условий.

Спасатели достигли высоты 3,1 тыс. м., но продолжать восхождение не возможно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатском краю.

"Пятеро сотрудников краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" достигли отметки 3,1 тыс. м, дальнейшее восхождение не представляется возможным из-за ухудшения метеоусловий. В настоящее время исполин покрылся снежным покровом толщиной более метра, что несёт за собой риск схода одиночных лавин", - говорится в сообщении.

Также в районе вулкана установились крайне низкие температуры воздуха, ночь столбик термометра опускается до -30°С. Обстановка осложняется подошедшим к берегам полуострова циклоном. Он принёс дождь, снег и усиление ветра.

Напомним, 1 октября в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступил сигнал с просьбой о помощи. Один из альпинистов прибыл на высоту 2600 м в обустроенный базовый дом для ночёвки, но не обнаружил своего товарища и запросил помощь.

Ранее сообщалось, что оба туриста - из Екатеринбурга, но сейчас МЧС уточнило, что потерявшийся альпинист - житель Новосибирской области.