Огнеборцы приступили к тушению тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга

Свердловские огнеборцы прибыли на место тления торфяника на юге Екатеринбурга, из-за которого уральскую столицу накрыл едкий смог. Площадь тления составляет 120 гектаров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, для разведки площади тления торфяника в воздух были подняты квадрокоптеры. На земле разведку проводили с помощью квадроцикла.
Сейчас огнеборцы занимаются проливкой территории тления для снижения интенсивности задымления. Для этих целей от ближайшего водоёма сотрудники МЧС проложили магистральную линию.
Всего в борьбе с горящим торфяником задействованы 49 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.
Напомним, что на густой смог и едкий запах гари утром 11 октября пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации.
В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку качества воздуха в уральской столице.