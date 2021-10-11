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11 октября 2021, 13:22

Огнеборцы приступили к тушению тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга

Торфяник

Площадь тления составляет 120 гектаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловские огнеборцы прибыли на место тления торфяника на юге Екатеринбурга, из-за которого уральскую столицу накрыл едкий смог. Площадь тления составляет 120 гектаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, для разведки площади тления торфяника в воздух были подняты квадрокоптеры. На земле разведку проводили с помощью квадроцикла.

Сейчас огнеборцы занимаются проливкой территории тления для снижения интенсивности задымления. Для этих целей от ближайшего водоёма сотрудники МЧС проложили магистральную линию.

Всего в борьбе с горящим торфяником задействованы 49 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Напомним, что на густой смог и едкий запах гари утром 11 октября пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку качества воздуха в уральской столице.

Областная газета Свердловской области

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