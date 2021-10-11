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11 октября 2021, 14:48

Прокуратура проверит информацию о нападении обезьяны на 5-летнего ребёнка в Нижнетагильском цирке

обезьяна

Специалисты запросят ветеринарные документы на животного. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась инцидентом в Нижнетагильском цирке. По распространённой в Интернете информации, 9 октября во время представления на 5-летнего ребёнка напала обезьяна.

Животное повредило ребёнку левую ногу. По данным пресс-службы ведомства, организована проверка.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, специалисты запросят ветеринарные документы на животного.

"Областная газета" попросила директора цирка в Нижнем Тагиле Руслана Марчевского прокомментировать данный инцидент. На момент публикования новости ответ получен не был.

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Областная газета Свердловской области

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