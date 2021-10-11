Смог над Екатеринбургом может продержаться всю неделю

Особенно много неудобств доставил смог автомобилистам на участках ЕКАДа и Полевского тракта близ источника тления. Фото: Александр Зайцев

С самого утра новой недели Екатеринбург затянуло дымом. На едкий запах начали жаловаться жители Солнечного, Академического и Широкой Речки, но потом он стал ощущаться и в других районах, в том числе в центре города. При сложившейся погоде смог над столицей Урала может зависнуть до конца этой недели.

В Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга сообщили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника близ Солнечного, на юго-западной оконечности областного центра. На сайте главного управления МЧС России по Свердловской области с утра появилась информация о смоге и рекомендации для населения в связи с этим. Также сообщалось, что для контроля обстановки на место предполагаемого источника дыма выехала оперативная группа регионального управления МЧС, которая в ходе обследования местности не выявила открытых очагов горения. Установлено, что тление торфяника происходит на большой глубине.

Позднее на место тления была направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и опорный пункт пожаротушения екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. На момент подготовки материала стало известно, что с источниками задымления борются 49 огнеборцев, задействованы девять единиц спецтехники. Для разведки очагов в воздух была поднята беспилотная авиационная система. По результатам авиаразведки установлено, что площадь тления составляет около 120 гектаров. Для проливки очагов от ближайшего водоёма проложена магистральная линия.

Между тем погоду в Екатеринбурге в ближайшие дни прогнозируют сухой и маловетренной, что благоприятствует концентрации продуктов горения в воздухе, особенно по утрам.

– Юг, юго-запад нашего региона и Екатеринбург в ближайшие дни останутся в области высокого атмосферного давления, – рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Ветер будет слабый, ситуация в атмосфере устойчивая, больших осадков не ожидается. В целом складывается неблагоприятная обстановка для рассеивания загрязняющих веществ.

По словам нашего эксперта, такая погода сохранится большую часть текущей недели, вплоть до пятницы.

В связи с жалобами на запах гари Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области организовал проведение исследований качества атмосферного воздуха. Специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей взвешенных частиц. Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, использовать системы кондиционирования.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».