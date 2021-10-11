В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников свердловского Управления Роспотребнадзора

В пресс-службе свердловского Управления Роспотребнадзора подтвердили эвакуацию сотрудников в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области очередная волна минирований в зданиях госструктур. На этот раз в силовые ведомства поступили сообщения о минировании объектов регионального Управления Роспотребнадзора.

Информация о минировании распространилась в уральских интернет-изданиях. В пресс-службе свердловского Управления Роспотребнадзора подтвердили эвакуацию сотрудников в Екатеринбурге.

Также в уральских СМИ есть информация, что эвакуация сотрудников надзорного ведомства прошла на объектах в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске и Ревде.

В ФСБ заявили, что информацией о минировании не располагают. Получить оперативный комментарий в ГУ МВД по Свердловской области не удалось.