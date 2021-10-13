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13 октября 2021, 15:19

На Среднем Урале прокуратура проводит проверку по факту инцидента со сбитой поездом девушкой-подростком

Поезда

Поезд не смог избежать столкновения с девушкой. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на станции Ляля поезд сбил девушку-подростка. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошёл накануне на 126-ом км 5 ПК в нечётной горловине ст. Ляля. Девушка 2006 года рождения переходила железнодорожный путь в наушниках. Машинист экстренно затормозил, но это не помогло избежать столкновения. Девушку с многочисленными травмами доставили в Новолялинскую районную больницу. В пресс-службе минздрава Свердловской области корреспонденту "Областной газеты" рассказали, что позже пострадавшая скончалась.

Серовской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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