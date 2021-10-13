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13 октября 2021, 20:31

В Москве подросток открыл стрельбу около школы

Мальчик с оружием прицеливается

Случаи стрельбы в учебных заведениях не редкость.Фото: Павел Ворожцов

Неизвестный подросток открыл стрельбу возле одной из школ в Москве. Его задержали. Оружие оказалось страйкбольное.

Он стрелял по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка.

Напомним, 20 сентября18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. Тогда шесть человек погибли, 28 пострадали.

Областная газета Свердловской области

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