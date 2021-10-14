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14 октября 2021, 08:00

Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на Полевском тракте

ДТП на Полевском тракте

44-летний водитель отечественного автомобиля погиб в лобовом столкновении. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП на 14-ом км Полевского тракта. Виновником стал пьяный водитель Mazda 3. Против него возбуждено уголовное дело.

Авария произошла накануне поздно вечером. Установлено, что водитель иномарки, ехавший со стороны п. Горный Щит в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. 44-летний водитель встречной машины скончался на месте происшествия.

30-летний водитель Mazda 3  с 12-летним стажем вождения прошёл медицинское освидетельствование. Установлено, что он находился в состоянии опьянения - 1, 140 мг/л.

"По обстоятельствам происшествия начато уголовное делопроизводство за причинение по неосторожности смерти человеку водителем, находящимся в состоянии опьянения", - сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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