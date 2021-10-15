Шесть человек пострадали при столкновении двух машин в Екатеринбурге

По факту аварии проводится расследование. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге BMW Х5 при обгоне столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ 21043" на ул. Караванная. В результате травмы получили шесть человек, в том числе несовершеннолетние.

ДТП произошло накануне вечером в районе дома №103. Установлено, что 30-летний водитель иномарки ехал со скоростью 60 км/ч по Караванной со стороны ул. Пархоменко в сторону ул. Адмирала Ушакова. Он решил обогнать попутную машину, но не заметил встречного автомобиля и столкнулся с ним. "ВАЗ 21043" ехал со скоростью 80 км/ч, 21-летний екатеринбуржец вёз своих друзей в район Химмаша. Предварительно известно, что пассажиры не были пристёгнуты.

В результате в BMW Х5 пострадала 30-летняя пассажирка: она получила ушиб грудной клетки. В отечественном автомобиле пострадали пять человек, включая водителя. Он госпитализирован в ОКБ №1 с ушибами грудой клетки и правой ноги. Его несовершеннолетних пассажиров - двух человек 17-ти лет и двух человек 15-ти лет - осмотрели врачи. Двое из них госпитализированы: один с переломом позвоночника, другой - с тупой травмой грудной клетки.

По факту аварии проводится расследование. Машины получили значительные механические повреждения.

"На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следователь спецотдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД, о том, что не стоит не совершать необдуманные обгоны, и о необходимости соблюдать скоростной режим, а также всегда пристёгиваться ремнями безопасности", - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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