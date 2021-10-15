В Екатеринбурге из-за ДТП с мотоциклом встали трамваи на ЖБИ

Движение трамваев на ЖБИ временно приостановлено из-за ДТП. Фото: Антонина Георгиева

В Екатеринбурге утром 15 октября столкнулись мотоциклист и автомобиль марки Chery. ДТП произошло на ул. Владимира Высоцкого в районе дома №5.

Как сообщали очевидцы аварии, мотоциклист сначала лежал на проезжей части, ему оказывали помощь, затем его госпитализировали. Движение трамваев временно приостановлено. На ЖБИ скопилась пробка.

На месте ДТП находятся сотрудники скорой помощи и МЧС. Как сообщили "Областной газете" в отделении УГИБДД по Екатеринбургу, на место аварии выехал экипаж для выяснения обстоятельств.

"Установлено, что водитель Chery - 22- летняя девушка, стаж вождения которой три года, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу и допустила столкновение с водителем мотоцикла Suzuki, который двигался по ул. Высоцкого со стороны ул. Сыромолотова в сторону Егоршинского подхода. В результате ДТП 43-летний мужчина - водитель мотоцикла с травмами: ЗЧМТ, СГМ, открытым переломом берцовой кости, закрытым переломом предплечья был доставлен в лечебное учреждение Екатеринбурга", - рассказали изданию в УГИБДД.

Пробка на ЖБИ. Фото: Нина Георгиева