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15 октября 2021, 15:31

В свердловском посёлке неизвестные взорвали и ограбили банкомат

  Ксения Лязер
Банкомат

Злоумышленники взорвали и ограбили банкомат прямо в магазине. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сотрудники полиции занялись поиском грабителей, которые сегодня ночью взорвали банкомат Сбербанка прямо в магазине. Украденная сумма пока не известна.

Инцидент произошел в посёлке Садовый. Злоумышленники зашли в магазин "Монетка", взорвали банкомат, в котором находилась определенная денежная сумма и скрылись.

Сотрудники полиции изучают запись с камер видеонаблюдения магазина и устанавливают возможных очевидцев случившегося. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу в 3:45.

"Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия и в настоящее время проводит комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также розыск и установление лиц, причастных к данному инциденту, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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