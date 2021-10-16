18 человек погибли в результате отравления алкоголем в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области требует проверить все рыночные комплексы, где может продаваться контрафактный алкоголь. Фото: Алексей Кунилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом. Задержаны двое подозреваемых в сбыте опасного алкоголя - жители Екатеринбурга 1978 и 1967 годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. Расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР. Проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, подозреваемых установили и оперативно задержали сотрудники полиции. Сыщики выясняют, где находятся точки производства и сбыта суррогатного алкоголя, а также устанавливают подельников задержанных лиц и точное число пострадавших.

Прокуратура Свердловской области требует проверить все рыночные комплексы, где может продаваться контрафактный алкоголь.

Ранее сообщалось о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Десятки человек погибли. В их крови обнаружили чистый метанол. В ряде случаев его концентрация превышала смертельную в 3-5 раз.Со склада в Орске было изъято 1 279 бутылок с опасным алкоголем.

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