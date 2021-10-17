В Асбесте при пожаре погибло четыре человека

На месте пожара были найдены четверо погибших. Фото: Галина Соловьёва

В Асбесте накануне вечером горел частный дом на улице Свердлова. При тушении огня, спасатели нашли четырёх погибших людей.

Сотрудники МЧС нашли трёх мужчин и одну женщину. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все погибшие ранее отсидели в тюрьме за разные преступления.

"По предварительным данным, среди погибших: хозяин жилища, 1972 г.р., ранее судимый за грабёж; вторым погибшим оказался мужчина, 1957 г.р., ранее судимый за кражи; третий – мужчина, 1973 г.р., судим за причинение вреда здоровью в текущем году; четвёртой погибшей оказалась женщина, 1981 г.р., также хорошо знакомая с пенитенциарной системой в связи с совершением краж в 2017 и 2019 годах, освободилась в прошлом году", - пояснил Валерий Горелых.

По одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше. Люди были пьяны, поэтому не смогли спастись из пожара.

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