В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали четырёх человек

Инцидент произошёл в 27 автобусе. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с автобусом. После резкого торможения транспорта госпитализация понадобилась четырём женщинам.

Инцидент произошёл в 12:46 около дома №48 на проспекте Ленина. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"Водитель автобуса "Нефаз" при торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате происшествия пострадали женщины 27, 36, 69, 77 лет, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга", - сообщили в ведомстве.

За рулём находился 57-летний мужчина. Он пояснил, что во время отъезда от остановки перед его автобусом резко остановилась машина. Он экстренно затормозил, из-за пассажиры в салоне упали.

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.