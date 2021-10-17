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17 октября 2021, 16:50

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали четырёх человек

Автобус 27 на дороге

Инцидент произошёл в 27 автобусе. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с автобусом. После резкого торможения транспорта госпитализация понадобилась четырём женщинам.

Инцидент произошёл в 12:46 около дома №48 на проспекте Ленина. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"Водитель автобуса "Нефаз" при торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате происшествия пострадали женщины 27, 36, 69, 77 лет, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга", - сообщили в ведомстве.

За рулём находился 57-летний мужчина. Он пояснил, что во время отъезда от остановки перед его автобусом резко остановилась машина. Он экстренно затормозил, из-за пассажиры в салоне упали.

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Областная газета Свердловской области

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