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Общество / Происшествия
17 октября 2021, 17:50

Посольство РФ в Тиране подтвердило гибель четырёх туристов в отеле Албании

В одной из гостиниц Албании погибли четыре российских туриста. Посольство России в Тиране подтвердило эту информацию.

Инцидент произошёл в районе города Кавая. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

"Консульский отдел Посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - говорится в сообщении.

Министерство озвучило имена погибших туристов: Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Ранее сообщалось, что их нашли мёртвыми в пятницу вечером в сауне отеля. Предположительно, российские туристы задохнулись.

Областная газета Свердловской области

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