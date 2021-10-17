Посольство РФ в Тиране подтвердило гибель четырёх туристов в отеле Албании

В одной из гостиниц Албании погибли четыре российских туриста. Посольство России в Тиране подтвердило эту информацию.

Инцидент произошёл в районе города Кавая. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

"Консульский отдел Посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - говорится в сообщении.

Министерство озвучило имена погибших туристов: Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Ранее сообщалось, что их нашли мёртвыми в пятницу вечером в сауне отеля. Предположительно, российские туристы задохнулись.