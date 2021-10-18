Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовом отравлении свердловчан алкоголем

В крови погибших свердловчан, как и у оренбуржцев, обнаружили метанол. Фото: Алексей Кунилов

Центральный аппарат СК взял на контроль расследование уголовного дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга с 7 по 14 октября.

"Председатель СК России (Александр Бастрыкин - прим. ред.) поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М. В. доложить о ходе проведённых следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, что среди погибших - свердловчане в возрасте от 25-30 лет до 78. Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщала ранее "Областная газета", полицейскими задержаны двое подозреваемых в сбыте опасного алкоголя - жители Екатеринбурга 1978 и 1967 годов рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проходят оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступлению.

В Интернете распространилась информация, что контрафактный алкоголь продавался в ларьке на рынке "Ботанический" на ул. Патриса Лумумбы. Следователи сообщают, что проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура Свердловской области требует проверить все рыночные комплексы, где может продаваться контрафактный алкоголь.

Отметим, что это второе массовое отравление алкоголем за последние две недели. В Оренбургской области известно о более 30 скончавшихся. При этом о первых случаях стало известно в ночь на 7 октября (в Екатеринбурге правоохранительные органы подтвердили смертельные случаи, выявленные с 7 по 14 октября, только в эту субботу). В крови погибших свердловчан, как и у оренбуржцев, обнаружили метанол.