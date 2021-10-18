В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в сельской школе

В России участились случаи сообщения о стрельбе и проникновении в школу. Иногда это ложная информация, как было недавно в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В Пермском крае снова произошла стрельба. На этот раз огонь открыл шестиклассник в одной из сельских школ.

Никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвёл 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия, - рассказали в ведомстве.

По данным ТАСС, инцидент произошёл в посёлке Сарс.

Напомним, 20 сентября произошла стрельба в Перми в госуниверситете. 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. Тогда шесть человек погибли, 28 пострадали. Сейчас убийца арестован.