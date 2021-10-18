Два человека погибли в результате столкновения и возгорания грузовика и автомобиля Lada

Кабина MAN и легковой автомобиль сразу после столкновения загорелись. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 332-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов столкнулись автомобиль Lada Granta и грузовик MAN. После ДТП они загорелись. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия.

Авария произошла около полуночи. Установлено, что водитель Lada ехал в сторону Серова. Он оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону Екатеринбурга. Кабина MAN и легковой автомобиль сразу загорелись. Водитель и пассажир Lada скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Личности погибших устанавливаются.

За рулём грузовика был 46-летний житель Златоуста Челябинской области, стаж вождения которого составляет 19 лет. Водитель получил травмы в виде рваной раны правой подвздошной области с повреждением мышц, он госпитализирован в Серовскую городскую больницу. Устанавливается, находился трезв он или пьян был за рулём.

"Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе следствия, по окончании которого будет принято мотивированное процессуальное решение. Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения, соблюдать ПДД, режим труда и отдыха, быть бдительными и внимательными", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.