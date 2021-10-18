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Общество / Происшествия
18 октября 2021, 13:06

После стрельбы в пермской школе следователи возбудили уголовные дела

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Уголовное дело возбудило СКР. Фото: Алексей Кунилов

Следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили уголовные дела после стрельбы в сельской школе. Сотрудники ведомства усмотрели признаки халатности и оказания небезопасных услуг.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в числе которых криминалисты и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения", - говорится в сообщении ведомства

Кроме того, по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего и убийство общеопасным способом").

Следователи проводят осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы.

Напомним, сегодня утром шестиклассник зашёл в школу в посёлке Сарс и сделал два выстрела в стену и в дверь. От разбитого стекла пострадал один мальчик 11лет. Сейчас с ним всё хорошо, врачи оказали ему необходимую помощь. Ученика обезвредила директор школы. Она уговорила его отдать ей оружие.

Областная газета Свердловской области

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