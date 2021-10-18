В Екатеринбурге будут судить мужчину за серию краж из садовых домов

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о кражах из садовых домов Фото: Алексей Кунилов

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении екатеринбуржца, обвиняемого в серии краж в садовых домах. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 31-летний мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище и тайном хищении чужого имущества (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ).

По версии следствия, 8 июля 2021 года обвиняемый забрался в садовый дом на Широкой Речке. Он перелез через забор с соседнего участка, и, выбив стекло топором, проник в дом. Спустя две недели грабитель снова проник туда. "Добычей" злоумышленника в основном становились электропилы, строительные материалы, инструменты и продукты питания. В общей сложности он совершил четыре кражи из дачных домов, причинив материальный ущерб на общую сумму более 190 тысяч рублей.

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