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18 октября 2021, 13:42

Свердловчанам напомнили о смертельном риске при употреблении нелегального алкоголя

Алкоголь

На прошлой неделе в Свердловской области от контрафактного алкоголя скончались 18 человек. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские власти обращаются к жителям региона с призывом избегать нелегальной алкогольной продукции, так как её употребление несёт смертельный риск. С 7 по 14 октября в Свердловской области от контрафактного алкоголя скончались 18 человек.

Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

"Министерство общественной безопасности Свердловской области обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя приобретать алкогольную продукцию без знаков специальной маркировки федеральными специальными марками вне специализированных мест розничной продажи", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Обо всех известных точках производства и сбыта контрафактной алкогольной продукции жителей региона просят сообщать по единому номеру экстренных служб "112".

Напомним также, что центральный аппарат СК взял на контроль расследование уголовного дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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