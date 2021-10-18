Свердловчанам напомнили о смертельном риске при употреблении нелегального алкоголя

На прошлой неделе в Свердловской области от контрафактного алкоголя скончались 18 человек. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские власти обращаются к жителям региона с призывом избегать нелегальной алкогольной продукции, так как её употребление несёт смертельный риск. С 7 по 14 октября в Свердловской области от контрафактного алкоголя скончались 18 человек.

Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

"Министерство общественной безопасности Свердловской области обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя приобретать алкогольную продукцию без знаков специальной маркировки федеральными специальными марками вне специализированных мест розничной продажи", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Обо всех известных точках производства и сбыта контрафактной алкогольной продукции жителей региона просят сообщать по единому номеру экстренных служб "112".

Напомним также, что центральный аппарат СК взял на контроль расследование уголовного дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга.