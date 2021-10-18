Массовое отравление свердловчан алкоголем – продолжение оренбургской трагедии?

В крови погибших от контрафактного алкоголя свердловчан, как и у оренбуржцев, обнаружили метанол. Фото: Алексей Кунилов

18 свердловчан погибли после отравления метиловым спиртом – об этом стало известно в минувшую субботу. Подозреваемые в сбыте опасного алкоголя – жители Екатеринбурга 1978 и 1967 годов рождения. Подозреваемых, по информации главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, установили и оперативно задержали сотрудники полиции.

Жертвы и источник контрафакта

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера стало известно о том, что председатель СК России Александр Бастрыкинвзял на контроль расследование этого дела.

«По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. Расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального управления СКР. Проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», – официально сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В Интернете разошлась информация о том, что жертвы приобрели некачественный алкоголь на Чкаловском рынке. Он находится рядом с Ботаническим садом, недалеко от торгового центра «Дирижабль» – излюбленного места прогулок в спальном районе города.

Среди погибших – 12 мужчин и шесть женщин от 25–30 до 78 лет. Отравился ли кто-то ещё этим алкоголем в нашем регионе – неизвестно. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области «Облгазете» сообщили, что не владеют такой информацией.

Виновных – жёстко наказать

Стоит отметить, что это уже не первый случай массового отравления контрафактным алкоголем в России за последнее время. 9 октября стало известно о подобном отравлении в Оренбургской области, где погибли 34 человека, а пострадало ещё больше. Прокуратура Свердловской области требует проверить рыночные комплексы, где может реализовываться некачественный алкоголь. В том, что рынок сложно поддаётся контролю властей, признался координатор свердловского партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

– Связаны ли отравления в Свердловской и Оренбургской областях, пока непонятно: следователи считают, что сейчас ещё рано делать выводы. У следствия даже нет предварительных версий, – комментирует «Облагазете» Чукреев. – Предприниматели чувствуют себя на рынке намного свободнее, чем в магазине. Однако если бы их продукция не пользовалась спросом, предложения бы не было.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области также отреагировали на случившееся и призвали жителей региона сообщать обо всех известных точках производства и сбыта контрафактной алкогольной продукции по единому номеру экстренных служб 112.

«Министерство общественной безопасности Свердловской области обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя приобретать алкогольную продукцию без знаков специальной маркировки федеральными специальными марками вне специализированных мест розничной продажи», – сообщает департамент информполитики Свердловской области.

– Люди пошли на рынок покупать алкоголь, потому что у них нет денег купить его в магазине. Но закручивать гайки, ужесточать требования к себестоимости продукции предпринимателей бессмысленно: бизнесу сейчас и так сложно, – считает депутат Законодательного собрания Свердловской области Иван Зайченко. – Чтобы предотвратить подобные трагедии, надо повышать благосостояние людей, а виновных наказать максимально жёстко. Только так можно преподать урок другим недобросовестным предпринимателям.