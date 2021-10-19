В Екатеринбурге утром разлилась холодная вода по Студенческой

Специалисты сегодня будут устранять аварию и ликвидировать последствия разлива. Фото: Александр Чокан

В Екатеринбурге утром 19 октября произошла коммунальная авария в районе улиц Студенческая и Лодыгина. Вода разлилась по Студенческой, затопило и дорогу возле моста на ЖБИ.

О затопленных улицах "Областной газете" сообщил читатель. Он отметил, что порыв произошёл в районе здания ЗАГСа. Вода разлилась до перекрёстка улиц Студенческая - Малышева и начала стекать к мосту на ЖБИ.

В пресс-службе МУП "Водоканал" "Облгазете" рассказали, что повреждение обнаружено в колодце на магистрали диаметром 300 мм на Лодыгина - Студенческой. Специалисты сегодня будут устранять аварию и ликвидировать последствия разлива.

"Отключений воды в близлежащих домах пока не производится", - уточнили в Водоканале.