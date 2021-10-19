Торфяники вокруг Екатеринбурга пересчитают и внесут в реестр

Пожарные делают всё возможное для устранения подземного возграния. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Власти Екатеринбурга пересчитают торфяники и внесут их в специальный реестр. Это поможет контролировать ситуацию с их возгоранием.

Такое предложение внесли власти Екатеринбурга на оперативном штабе по борьбе с пожаром, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков на пресс-конференции. Для этого будут использоваться архивные документы.

"Когда мы определим перечень торфяников, будет разработан пакет инженерных мер, чтобы впредь такие ситуации предотвращать. Будут определены конкретные лица, отвечающие за эти локации. Тогда эти проблемы можно будет полностью исключить", - пояснил Андрей Курьяков.

В Екатеринбурге на месте тушения торфяника сегодня используется болотоходная и тяжёлая инженерная техника. За минувшие сутки был создан второй искусственный пожарный водоём и установлены мотопомпы для заводнения каналов. Накануне место горения торфяника осмотрел первый замгубернатора Алексей Шмыков, исполняющий сейчас обязанности главы региона.

Напомним, специалисты МЧС считают, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог. Из-за тяжёлой ситуации со смогом в Солнечном власти Екатеринбурга ввели режим ЧС на территории горения.