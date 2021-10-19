Темы дня

Общество / Происшествия
19 октября 2021, 16:30

Прокуратура Екатеринбурга проверит детский сад, где мальчик пытался душить ровесника

футболки на стульях

Конфликт произошёл в детском саду. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку одного из детских садов. Ранее там произошёл конфликт между двумя воспитанниками, в ходе которого один мальчик пытался душить другого.

Проверку организовала прокуратура Ленинского района. Сотрудники ведомства посетят детский сад №55, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, 15 октября 2021 года в детском саду произошёл конфликт между детьми, а именно в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из детей нанёс телесные повреждения другому ребёнку при помощи, предварительно, верёвки. Родители пострадавшего ребенка обнаружили повреждения, с которыми обратились в больницу", - говорится в сообщении.

В больнице у ребёнка зафиксировали кровоподтёки в области шеи и иные повреждения. Мальчик сильно напуган и эмоционально травмирован, как рассказала мама пострадавшего.

В группе работает только один воспитатель. Она отсутствовала во время происходящего. В настоящий момент опрашивается персонал детского сада: заведующая, воспитатель, запрошены документы из учреждения здравоохранения с целью установления тяжести полученной травмы.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований по результатам проверки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.10.2021, 19:45 / Общество
Сергей Собянин отправил пожилых москвичей на самоизоляцию до 25 февраля 2022 года
19.10.2021, 19:26 / Общество
Михаил Мишустин выделил на выплаты медработникам, борющимся с COVID-19, ещё 68 миллиардов
19.10.2021, 18:33 / Общество
В Нижнем Тагиле открыли площадь Танкостроителей после реконструкции
19.10.2021, 18:11 / Общество
В Екатеринбурге определили финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово
19.10.2021, 17:51 / Общество
Аудитория Интернета в России составляет 124 млн