Прокуратура Екатеринбурга проверит детский сад, где мальчик пытался душить ровесника

Конфликт произошёл в детском саду. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку одного из детских садов. Ранее там произошёл конфликт между двумя воспитанниками, в ходе которого один мальчик пытался душить другого.

Проверку организовала прокуратура Ленинского района. Сотрудники ведомства посетят детский сад №55, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, 15 октября 2021 года в детском саду произошёл конфликт между детьми, а именно в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из детей нанёс телесные повреждения другому ребёнку при помощи, предварительно, верёвки. Родители пострадавшего ребенка обнаружили повреждения, с которыми обратились в больницу", - говорится в сообщении.

В больнице у ребёнка зафиксировали кровоподтёки в области шеи и иные повреждения. Мальчик сильно напуган и эмоционально травмирован, как рассказала мама пострадавшего.

В группе работает только один воспитатель. Она отсутствовала во время происходящего. В настоящий момент опрашивается персонал детского сада: заведующая, воспитатель, запрошены документы из учреждения здравоохранения с целью установления тяжести полученной травмы.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований по результатам проверки.