В Свердловской области ликвидировали пять природных пожаров

В регионе продолжают действовать особый противопожарный режим и предупреждение о смоге. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки на Среднем Урале ликвидировано пять природных пожаров на общей площади 30,1 га. Продолжают действовать 14 пожаров на площади 185,9 га, из них локализовано 10 на площади 115,8 га.

Вторую неделю продолжается тушение торфяников в Екатеринбурге. Задействованы более 200 человек, в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов. Специалисты обращают внимание на то, что в регионе нет необходимости в привлечении волонтеров для ликвидации возгораний.

"Если мы ведем речь о торфяных пожарах, то здесь есть опасность скрытого горения. У человека есть риск провалиться, присутствие неподготовленных граждан недопустимо. Находиться в таких зонах могут только профессионалы", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным на 20 октября, возгорания зафиксированы на южной окраине Екатеринбурга, а также в Артёмовском, Берёзовском, Невьянском, Тугулымском ГО и в Камышловском муниципальном районе. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, что в регионе продолжают действовать особый противопожарный режим и предупреждение о смоге.