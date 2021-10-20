В пятикилометровой зоне вокруг очага птичьего гриппа запрещён выгул птиц – их можно содержать только в курятнике Фото: Галина Соловьёва

Почти одновременно в Свердловской области развернулись противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия сразу по двум заболеваниям животных и птиц – африканской чуме свиней и гриппу птиц. Такого на Среднем Урале не было никогда. Оба заболевания представляют серьёзную опасность для аграрной отрасли. Но в первую очередь ограничительные мероприятия из-за эпизоотий коснулись владельцев частных подворий, где держат свиней и пернатых.

Перелётные занесли?

5 октября в Сысертскую ветеринарную станцию обратилась Анастасия Лаптева из села Патруши Сысертского городского округа – на её подворье по неизвестной причине начался падёж птицы.

– Жительница этого села обратилась к нам для постановки диагноза, – рассказывает руководитель Сысертской ветеринарной станции Елена Дронова. – Был отобран материал сразу на несколько инфекций. После проведения исследований подтверждение наличия в нём вируса гриппа птиц поступило сразу из двух лабораторий – нашей областной и из Федерального центра охраны здоровья животных в городе Владимире.

Такой диагноз стал шоком для свердловских ветеринаров.

– Вспышки птичьего гриппа никогда ранее в Свердловской области не фиксировались, в соседних областях они были, но не у нас, – говорит руководитель Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Ирина Шкуратова.

Согласно информации, размещённой на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сейчас в России зафиксировано 34 вспышки птичьего гриппа. Есть они и у наших соседей: по две вспышки среди домашних птиц имеются в Башкирии и Челябинской области, сразу несколько – в Тюменской. У тюменцев ситуация с птичьим гриппом особенно тяжёлая – там вирус выявлен в поголовье одной из крупнейших в стране птицефабрик по производству куриного яйца – «Боровской», дающей почти миллиард яиц в год. Уничтожить из-за болезни предстоит несколько миллионов кур-несушек. В прошлом году из-за птичьего гриппа было уничтожено 1,5 миллиона кур на птицефабрике «Иртышская» в Омской области, граничащей с Тюменской. Так что ситуация с птичьим гриппом на границах региона действительно неблагополучная, а тут зараза проникла и к нам.

Как считают ветеринарные врачи, это случилось из-за контакта домашней птицы с больной перелётной. И очень хорошо, что хозяйка подворья в Патрушах, на котором произошёл падёж птицы, сразу обратилась в ветстанцию. Это помогло быстро приступить к ликвидации очага опасной болезни и развернуть профилактические мероприятия.

– Птица изъята и уничтожена только у Лаптевой, в угрожаемой пятикилометровой зоне вокруг очага проводится вакцинация птицы, – говорит Елена Дронова.

На частных подворьях в шести населённых пунктах, попавших в пятикилометровую зону, уже вакцинировали 2 857 голов птицы. Ветврачи призывают население не бояться прививать своих пернатых, не скрывать падежа птицы и не выбрасывать умерших кур на свалки.

Опасные свалки

К сожалению, именно так зачастую поступают, выбрасывая в лес или на свалки умерших свиней, их несознательные владельцы. В области обнаружено уже несколько таких свалок животных, в тушах которых, по результатам лабораторных исследований, выявлен вирус африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) фиксируется в регионе с конца сентября этого года (см. «ОГ» №187 от 08.10.2021). И опасные находки продолжают появляться. Так, одна из последних таких свалок с тушами восемнадцати погибших животных была обнаружена в промышленной зоне города Богдановича 13 октября. Кто выбросил туши, так и не установлено. В связи с этим распоряжением губернатора №168-РГ от 14 октября определена территория в радиусе 20 километров от эпизоотического очага в пределах границ городских округов Богданович и Сухой Лог. До этого находили свалки мёртвых животных в Камышловском, Ирбитском районах, и в том же Богдановиче.

В угрожаемую зону попали почти все населённые пункты городского округа Богданович. Местному населению запрещено вести забой свиней, их реализацию, а также продавать свинину не промышленного убоя. В этой угрожаемой зоне на частных подворьях, по данным местной ветстанции, может содержаться свыше 500 поросят и свиней. И вчера появилось распоряжение правительства области № 621-РП об «изъятии свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства» в угрожаемой зоне, охватывающей территорию почти всего городского округа Богданович. Областной департамент ветеринарии должен будет создать комиссию для изъятия свиней и возмещения ущерба.

Важно Вчера вечером стало известно о появлении нового очага африканской чумы свиней в ЗАТО Свободный. Распоряжением губернатора № 174-РГ там введён карантин.